FOTO: Slovenca sodelavca teroristov? Zalotena na temnem spletu

LJUBLJANA – Ljubljanski kriminalisti so po večmesečnem zbiranju obvestil zaključili preiskavo trgovine z orožjem, v kateri je 39-letni Slovenec v sodelovanju s 33-letnikom prek spletnega omrežja darknet prodajal prepovedano orožje. Osumljenca sta si v času izvrševanja kaznivih dejanj v roku enega leta na ta način pridobila 15.000 evrov premoženjske koristi.

Pakirano dostavljali po Evropi

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto pri PU Ljubljana Stojan Belšak je povedal, da so preiskavo začeli junija letos. Kot so ugotovili, je 39-letnik na darknetu objavljal svoje ponudbe za prodajo prepovedanega orožja in se nato dogovoril s spletnimi kupci. 33-letnik, prav tako slovenski državljan, je naročeno prepovedano orožje tudi dostavil na dogovorjeno mesto na območju Ljubljane. V nadaljevanju je 39-letni osumljenec to orožje primerno zapakiral in ga poslal med drugim v Francijo, na Nizozemsko, Švedsko in v Veliko Britanijo.

V dveh primerih sta po besedah Belšaka osumljenca prodala dve avtomatski puški (kalašnikovki), skupaj z nabojnikom in 30 naboji, v drugem primeru pa avtomatsko puško zagi. Poleg tega sta prek darkneta ponujala in tudi prodala še večje število nabojev, dimne ročne bombe in topovske udare, pa tudi plinsko pištolo. Plačilo za dostavljene pakete sta prejemala v valuti bitcoin, ki sta jo nato zamenjala v evre in si sorazmerno razdelila dobiček.

Kot je pojasnil Belšak, so kriminalisti tudi zaznali, da si je eden od osumljenih v tem času priskrbel več ponarejenih bankovcev po 20 evrov, ki jih je nato razpečeval.

Kriminalisti so v hišnih preiskavah pri obeh osumljencih našli in zasegli ponarejen denar ter večjo količino prepovedanega orožja. Poleg tega je bilo po njegovih besedah zaseženih več računalniških naprav in potrdil, pa tudi pravi denar in zlato v vrednosti več tisoč evrov.

Zaposlena kot varnostnika

Osumljencema, ki sta bila sicer zaposlena kot varnostnika, so policisti zaradi utemeljenega suma 11 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksploziva in kaznivega dejanja ponarejanja denarja odvzeli prostost in jima odredili pridržanje, je še dejal Belšak.

Višji kriminalistični inšpektor Robi Ribič je povedal, da se policija pri preiskovanju kaznivih dejanj, ki se izvajajo na darknetu, ukvarja z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij. Pri spopadanju zoper kriminaliteto na tem področju mora policija na zakonit način zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo.

Za uspešno preiskovanje kaznivih dejanj v povezavi z omrežjem darknet so pravosodno ministrstvo pozvali k iskanju ustreznih zakonskih rešitev in tudi sami predlagali nekatere nove ukrepe, ki pa v trenutno obravnavano predloga novele kazenskega zakonika niso bili vključeni, je še dejal Ribič.