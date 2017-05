FOTO: Skupaj sta plezala, skupaj sta umrla

BOVEC – Koraki, ki so se nam v septembru skupaj z dekliškim čebljanjem usmerili k najvišjemu vrhu na pohodu Sto žensk na Triglav, so nam bili zadnje desetletje skupni. Na predstavitvah dan pred turo je Igor Zlodej puncam vsakič hudomušno povedal, da je bil na Triglavu dvakrat ali trikrat. Nato je, po nekaj trenutkih, dodal: »Ta teden.« Smeha je bilo ob njem zagotovljenega tolikanj, da se je dalo v še tako strm breg zagristi židane volje. Štel je vzpone na očaka, a bil je reden gost tudi drugih vrhov v bližnji in daljni okolici. Poznal je še tako skrite in nevarne poti, a kot ljubitelj gora, ki jih je cenil in spoštoval, nikoli ni zavestno tvegal. Nato se je v soboto ob jutranjih meglenih koprenah v zahodnih Julijcih na južni strani gore Jof Fuart, ki jo po slovensko poimenujemo Viš, zanj in za Tatjano Maze začela zadnja tura.

