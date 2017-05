FOTO: Skrivnostna Tonetova smrt

FRAM – V sredo popoldne, okoli 16. ure, so sosedje hiše na Pohorski cesti v Framu v občini Rače-Fram opazili, da se iz nje vije gost dim. Poklicali so center za obveščanje, od tam pa so o dogodku takoj obvestili člane domačega Prostovoljnega gasilskega društva Fram. Ti so na pomoč poklicali še člane sosednjih PGD Rače, Podova ter Spodnje in Zgornje Gorice. »Tak je protokol, kadar gre za požar v objektih ali na njih,« nam pove poveljnik občinskega gasilskega poveljstva občine Rače-Fram Jakob Krajnc, vodja tokratne intervencije, v kateri je sodelovalo 36 gasilcev. Ti so na kraj dogodka prispeli nekaj minut po 16. uri, ko so vstopili v starejšo hišo, pa so že v predsobi naleteli na negibnega človeka. Izkazalo se je, da gre za lastnika hiše. To je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah 67-letni Anton Šmelc. Čeprav je v hiši živel skupaj s sinom, je bil v sredo popoldne sam doma. Sin je bil tako kot vsako sredo v službi nekoliko dlje.

