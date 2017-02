FOTO: Skoraj tragedija pri Mariboru: poglejte, kaj se je zgodilo

MARIBOR – Mariborski policisti so danes ob 3.15 prejeli obvestilo, da po avtocesti A1 iz smeri Šentilja proti Mariboru po napačni strani avtoceste vozi neznan osebni avtomobil. Policisti so se povezali z upravljavcem avtoceste, družbo Dars, njene avtocestne kamere pa so vozilo zaznale v predoru Vodole. Medtem je policija prejela še dodatne prijave o vozilu, ki proti Ljubljani vozi v napačni smeri.

Na podlagi vseh teh informacij so policisti lažje ugotovili, kje je nevarni voznik takrat vozil, in so ga že nekaj minut zatem ustavili na avtocesti, nekoliko naprej od izvoza Maribor Center v smeri Ljubljane.

Ugotovili so, da je za volanom osebnega avtomobila sedel Mariborčan, ki bo v naslednjih dneh dopolnil 28 let. Elektronski indikator alkohola je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka natanko 1 mg alkohola. Policisti so mu takoj odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, so zapisali v poročilu PU Maribor.