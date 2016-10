FOTO: Skočil na cesto, avto izmaličen do neprepoznavnosti

MALI OTOK – V sredo ob 6.10 je pri naselju Mali Otok (občina Postojna) prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, kraj nesreče prometno in požarno zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč ekipi NMP Postojna, delavcem CPK in policiji. V nesreči se je poškodoval voznik osebnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Izvedeli smo še, da je avto trčil v jelena in nato v drevo.