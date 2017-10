FOTO: Skakalcem ukradli smuči in goro orodja, vlomilci pustili vsaj pokale

Na srečo so objestneži pustili pri miru njihov prestižni in prehodni pokal, ki so ga deklice in dečki ohranili v svojih vitrinah tudi letos. Foto: SSK Mengeš Foto: SSK Mengeš

MENGEŠ – Med Mengšani in privrženci smučarskih skokov je v soboto zjutraj pošteno završalo. Številni, ki se sprehajajo mimo njihovega priljubljenega športnega objekta s tremi skakalnicami – 15-, 25- in 35-metrsko –, niso mogli verjeti svojim očem. Pomožni, a za skakalni klub toliko pomembnejši objekt, v katerem shranjujejo vso opremo, je bil povsem uničen in izropan. Le kdo neki se je tako objestno znesel nad mengeško kalilnico mnogo nadobudnih deklic in dečkov? Ima takšen športni klub lahko sovražnike, so se ogorčeno spraševali.

»Sovražnikov zagotovo nimamo!« je bil včeraj odločen Aleš Selak, glavni trener SSK Mengeš, ki je v preteklosti do vrhunstva že spravil takšne, kot sta svetovni prvak Rok Benkovič ali Anže Lanišek, ta je na pravkar končanem tekmovanju poletni grand prix končal skupno na izjemnem drugem mestu.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.