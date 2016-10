FOTO: Sinčku (4) ubil mamo, zdaj bi sklenil sporazum

CELJE – V torek bi moral pred sodnico celjskega okrožnega sodišča stopiti 39-letni Zvone Laubič, ki je v začetku aprila pred očmi sina prerezal vrat 33-letni Yolandi Rodriguez , a ga na sodišče ni bilo. »Zakaj je bil narok preklican?« je zanimalo bralca, ki nas je obvestil, da Laubiča ni bilo na sodišče.

Zadevo smo preverili na celjskem okrožnem sodišču, kjer so pojasnili: »Na podlagi poročila sodnice sporočamo, da je bil v kazenski zadevi zoper obtoženega Zvoneta Laubiča predobravnavni narok, razpisan za dne 18. 10. 2016, preklican po predlogu obtoženčevega zagovornika, ki mu je sodišče ugodilo, hkrati pa je razpisalo nov narok.«

Laubičev odvetnik Matjaž Šaloven je pojasnil, da je bil »predobravnalni narok preložen iz razloga podane pobude za izvedbo pogajanj za primer sklenitve sporazuma o priznanju krivde.«

Kaj se je dogajalo?

O krvavem zločinu, ki se je zgodil aprila letos, smo že večkrat poročali. Yolanda in Zvone sta se usodnega dne sestala in že razšla, Yolanda se je s prijateljico odpravila v nakupovalno središče, ko se je Zvone vrnil in ji prerezal vrat na avtobusnem postajališču tik ob nakupovalnem centru. Grozljivi moriji pa je bil priča tudi njun štiri leta star sin, ki je bil v vozilu.

Policisti so Laubiča ovadili zaradi umora, tožilci pa so spisali obtožbo, ki ga bremeni umora iz brezobzirnega maščevanja, za kar mu grozi do 30 let zapora.