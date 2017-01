FOTO: Sina naj bi objel in mu nož zasadil v srce

MARIBOR – »Dvajset let in osem mesecev zapora,« je v majhni razpravni dvorani med branjem sodbe 63-letnemu Vincencu Bezjaku dejala predsednica senata, sodnica Andreja Lukeš. Četudi bi razsodba za marsikoga pomenila konec sveta, možakar neurejenega videza ob izrečenih besedah niti trznil ni. Verjetno mu tedaj še ni bilo povsem jasno, da je to zanj morda celo dosmrtna obsodba, saj bo, ob predpostavki, da bo moral odsedeti celotno kazen, svobodni zrak dihal komaj sredi leta 2038. Takrat pa bo možakar iz Sladkega Vrha imel na grbi že dobrih 83 let, a mu že zdaj občasno ponagaja zdravje.

