FOTO: Sin ubitega Ivana Krambergerja padel s podstrešja

NEGOVA – Komaj se je topla in sončna nedelja dobro prevesila v dokaj svežo noč, je na radgonskem območju Slovenskih goric znova postalo izjemno vroče. Deset minut po 22. uri so se namreč z vseh strani začele oglašati sirene gasilcev, reševalcev in policistov, ki so hiteli proti vasi Radvenci pri Negovi v občini Gornja Radgona. In ko sta v jutranjih urah Uprava RS za zaščito in reševanje ter OKC PU Murska Sobota javnosti posredovala svoji sporočili, je bilo jasno, da je požar povzročil veliko materialno škodo. Ob 22.10 je namreč zagorelo gospodarsko poslopje, veliko 800 (40 krat 20 m) kvadratnih metrov. Ogenj je uničil celotno poslopje, traktor, avtodom, puhalnik, nakladalko, štirikolesnik ter večjo količino sena in kmetijske mehanizacije in opreme.

