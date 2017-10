FOTO: Simon, ki je Klavdiji prerezal vrat, ni več na psihiatriji

LJUBLJANA – Devetindvajsetega junija je odjeknila vest, da se je za vrati ugledne družinske hiše v Sostrem zgodila tragedija, v kateri je ena oseba umrla nasilne smrti. Za nož naj bi prijel 21-letni Simon Vogel, žrtev pa je bila njegovo 23-letno dekle Klavdija Čučnik. Fanta so preiskovalni organi sprva odpeljali v pripor, a so mu zaradi slabega duševnega zdravja odpravili pridržanje in ga prepeljali na psihiatrično zdravljenje.

Še vedno ostaja skrivnost, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati družinske hiše.

To se je nekako zdelo logično, saj so tako sosedje kot prijatelji oziroma znanci znali povedati, da je bil Simon posebnež, imel je psihične težave, zaradi katerih je bil večkrat tudi hospitaliziran. Kakšno leto pred dogodkom naj bi na istem naslovu že intervenirali policisti, so pojasnjevali sosedje, ker da naj bi bil nasilen do mame.

Potem je policija sporočila, da so osumljenca 5. julija odpeljali v pripor, kjer je še danes. Kot nam je pojasnila začasna vodja ljubljanskih tožilcev Katjuša Čeferin, je »zunajrazpravni senat na predlog tožilstva obdolžencu podaljšalo pripor iz ponovitvene nevarnosti«.

Neprišteven?

Tožilci so v treh mesecih po tragičnem dogodku zoper storilca vložili obtožnico. Ta Simonu Voglu očita umor. Kot je še pojasnila Čeferinova, »je bila zoper obdolženega 21. septembra 2017 vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja umora«. Umor opredeljuje 116. člen kazenskega zakonika 1, Voglu pa bodo za umor sodili »v zvezi s 3. odstavkom 29. člena kazenskega zakonika 1.« Ta člen govori o neprištevnosti, 3. člen pa nalaga, da »se sme storilca kaznivega dejanja, čigar zmožnost razumeti pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz prejšnjega odstavka ali zaradi kakšne druge trajne in hude duševne motenosti, sme mileje kaznovati«. Skratka, Voglu bodo sodili za umor, v sodni dvorani pa bodo razčiščevali, ali se je svojega ravnanja sploh zavedal.

Pripor so mu podaljšali iz ponovitvene nevarnosti.

Za zdaj še vedno ostaja skrivnost, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati družinske hiše v Sostrem in kaj je Vogla napeljalo, da je posegel po ostrem predmetu in svoji punci, s katero naj bi bil več kot eno leto, zadal smrtno rano.