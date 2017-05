FOTO: Silovito trčenje na avtocesti: prikolico odtrgalo, kriv 31-letnik?

DRNOVO, ČATEŽ OB SAVI – V sredo ob 22.25 sta na avtocestnem odseku Drnovo–Čatež ob Savi, občina Brežice, trčili osebno vozilo in osebno vozilo s prikolico, na kateri je bil naložen vrtni traktor.

Pri tem sta se lažje poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni center.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorje vozil, preprečili iztekanje motornih tekočin, počistili cestišče in obcestni jašek ter nudili pomoč delavcem Darsa pri čiščenju in nalaganju uničenega priklopnika.

V času prometne nesreče je bil omenjeni odsek zaprt za ves promet, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Iz PU Novo mesto so dodali, da je nesrečo na avtocesti med Drnovim in Čatežem povzročil 31-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v priklopno vozilo, pripeto na osebni avtomobil, ki ga je vozil 51-letni voznik. Po trčenju je priklopno vozilo odtrgalo od vlečnega vozila, odpadli deli pa so poškodovali tudi avtomobil, ki je vozil po nasprotnosmernem vozišču v smeri proti Ljubljani. Lažje poškodovanega 51-letnega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.