FOTO: Silovito počilo na Mariborski, stisnilo otroški sedež

LOVRENC NA POHORJU – V torek ob 13.32 sta na Mariborski cesti v Lovrencu na Pohorju trčili osebni vozili. Poškodovale so se štiri osebe. Gasilci JZZPR Maribor in PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih oseb in počistili cestišče.

Poškodovane osebe so reševalci NMP Maribor odpeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.