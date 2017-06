FOTO: Silovito je počilo pri cestninski postaji: to je ostalo od avta

SEŽANA – V četrtek ob 13.18 sta na avtocesti Fernetiči–Sežana trčili osebno in tovorno vozilo.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kasneje je policija sporočila, da je 28-letni Prekmurec, ki je vozil od Fernetičev proti cestninski postaji Dane, trčil v zadnji del tovornega vozila državljana Črne gore. Spregledal je namreč, da se je tovornjak ustavil na koncu kolone. Voznik osebnega vozila se je rahlo poškodoval. Povzročitelj nesreče bo dobil plačilni nalog, so zapisali v poročilu PU Koper.