FOTO: Šefa Darsa ni hotel namočiti

NOVO MESTO – »Odločil sem se, da ne bom pričal, saj se bojim, da se bom še sam znašel v kakšnem novem kazenskem postopku.« To je vse, kar je na novomeškem sodišču pred sodnikom Boštjanom Kovičem povedal Abedin Kotorri. Potem je v družbi pravosodnih policistov odšel v svoj drugi dom – v zapore na Dob, kjer bo sedel še nekaj let, štiri mesece tudi zato, ker je nekdanjemu direktorju Darsa Rajku Siročiču kot protiuslugo za avtocestne posle za dve leti in pol v uporabo izročil BMW X5.

Plačeval tudi gorivo

Zadnji stavek je zapisan v trdilni obliki, saj je Kotorri to priznal na predobravnavnem naroku in se s tožilstvom pogodil za nekajmesečno zaporno kazen, ki se je pripisala k skupini enotni kazni 8 let zapora, kolikor si je prislužil z nezakonitim poslovanjem, ko je reševal lastno gradbeno podjetje, a to je počel nekoliko mimo zakona.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«