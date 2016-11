FOTO: To se zgodi, če sedete pijani za volan

»V povprečju so bili tako vsak dan zaradi alkohola iz prometa izločeni štirje vozniki, situacija pa je v primerjavi z lanskim letom, ko je akcija 0,0 šofer potekala med 6. in 15. novembrom, nekoliko slabša, saj je bilo letos v enakem času iz prometa zaradi alkohola izločenih več voznikov (lani 40), in še slabša kot leto prej, ko so bili med trajanjem akcije vsak dan v povprečju izločeni trije vozniki pod vplivom alkohola. Tako je tudi stanje v prometnih nesrečah, saj je bil letos alkohol prisoten že pri več kot 135 povzročiteljih prometnih nesreč, kar je v primerjavi z lanskim letom povečanje za več kot 30 %. Povprečna stopnja alkoholiziranosti v teh nesrečah je blizu 1,5 promila alkohola, kar vozniku prav v ničemer ne omogoča varne vožnje, še manj pa pravilne in pravočasne reakcije. Rezultat tega je več kot 50 (lani nekaj več kot 30) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Vozniki naj na (s)treznitev zato ne čakajo za volanom in naj tako vožnjo vedno raje prepustijo drugemu, ki ni užival alkohola, ker takrat ni čas za pogum, ampak za razum!« PU Kranj