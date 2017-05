FOTO: Sašo izkrvavel na gradu Fridrihštajn

KOČEVJE – Trume pohodnikov so nemo stopale med mogočnimi smrekami na poti iz mesta ob Rinži do mikavne in vselej obljudene izletniške točke na gradu Fridrihštajn, od koder se je tudi včeraj zjutraj odstrl razgled do najvišjih slovenskih vršacev, pravljična je bila videti tudi Kočevska dolina. Le redkih izmed izletnikov namreč še ni doletela žalostna vest o tragični usodi 35-letnega someščana Saša Žitnika, ki je umrl dan pred tem.



Njegova prijatelja sta na robu stene ob kamnu v travi prižgala svečo. Le zakaj te je vzelo to skalovje, visoko nad domačim pragom, kot da je prešinilo mladeniča, ki je z razglednega stolpa gradu zrl v smeri sobotne nesreče. Za njim je mladenič sočutno odkimal in dodal: »Vsi smo žrtve adrenalina, prijatelj, počivaj v miru.«

