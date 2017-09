FOTO: Sanda Alibabić zajokala, Mirzan Jakupi hladen

KRANJ – Kar sta zagrešila Sanda Alibabić in njen partner Mirzan Jakupi, po pravni opredelitvi ne spada med člene kazenskega zakonika, ki govorijo o umoru. Vendar gre pri tragični zgodbi male Arine Kardašević nedvomno za najokrutnejši zločin v zadnjem času, kar smo jim bili priča pri nas.

Kriva sama, ker je bila živahna

Na Slovenskem Javorniku so kriminalisti, pred njimi že reševalci nujne medicinske pomoči, na začetku julija lani naleteli na grozljivo zgodbo, ki se je končala na pokopališču Blejska Dobrava pri Jesenicah, začela pa se je par mesecev prej, ko sta se na facebooku spoznala Alibabićeva in Jakupi. Še ne triletno deklico so položili v prerani grobek, a preden jo je odrešila smrt, je trpela grozljive muke, ki jih še danes ni mogoče razumeti. Kriminalisti so pri svojem delu odkrivali bolj in bolj srh vzbujajoče podrobnosti. Ženska, ki jo je rodila, težko bi zapisali mamica, in njen partner sta Arino psihično in telesno mučila ne glede na njeno nemočnost. Šestnajsti mesec mineva, kar sta oba storilca v priporu, vmes se je podrobno pisala obtožnica, ki je nizala kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, sklop kaznivih dejanj povzročitve lahkih telesnih poškodb ter kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe, povzročitve posebno hude telesne poškodbe in za konec povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt Arine.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«