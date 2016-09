FOTO: S tem nasadom bi zaslužil najmanj 378 tisočakov

MARIBOR – Kriminalisti so v četrtek na podlagi odredbe sodišča opravili hišne preiskave dveh stanovanjskih prostorov, dveh vozil in poslovnega prostora v Mariboru.

Pri preiskavi poslovnih prostorov so zasegli skupno 527 sadik prepovedane droge konoplje in 2992,17 grama posušene prepovedane droge konoplje rastline. Prav tako so zasegli opremo za intenzivno gojenje prepovedane droge konoplje v vrednosti med 15.000 in 20.000 evri.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta dejanja osumljeni osebi z območja Maribora, ki sta neupravičeno proizvajali konopljo kontinuirano, najverjetneje skozi vse leto. S takim načinom gojenja bi lahko iz ene rastline pridelala vsaj 200 gramov prepovedane droge, s celotnim nasadom pa vsaj 105 kilogramov te opojne substance.

Vrednost omenjene količine pri prodaji na veliko znaša na črnem trgu vsaj 378.000 evrov, pri prodaji v manjših količinah, torej na drobno, pa bi bila vrednost bistveno večja.

Oba so v soboto privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor.