FOTO: S tem bi lahko zaslužil do 400 tisočakov

MARIBOR – V noči na ponedeljek so policisti v Šentilju preverili potnike na avtobusu, ko so v prtljagi 36-letnega Maročana odkrili nekaj manj kot 20 kilogramov prepovedane droge konoplje (smole) in hašiša.

Drogo so našli med preverjanjem potnikov avtobusa s slovaškimi registrskimi oznakami, ki je vozil na redni liniji Benetke–Dunaj. »Državljan Maroka je potoval z neveljavnimi dokumenti, policisti pa so v nadaljevanju postopka v njegovi osebni prtljagi našli osem zavojev s snovjo, za katero so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da gre za konopljino smolo (hašiš), in jih zasegli,« so sporočili iz PU Maribor.

Policisti so Maročanu odvzeli prostost, nadaljnji postopek pa je pokazal, da je res šlo za prepovedano drogo.

»Glede na trenutne cene na črnem trgu bi lahko moški s prodajo droge v Sloveniji pridobil okoli 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi, v ostalih državah Evropske unije pa še bistveno več,« so še sporočili policisti, ki so moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Istega dne je bil priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju odredil pripor.