FOTO: S tem bi lahko zaslužil 100.000 evrov

ZAVRČ – V ponedeljek so policisti mejne policije Zavrč in Fursa na mejnem prehodu ustavili 62-letnega Črnogorca in v avtu našli več sumljivih zavojev. V postopek so vključili mariborske kriminaliste, ki so na podlagi pridobljene sodne odredbe opravili preiskavo vozila. »V vozilu so našli in zasegli skupno 23 zavojev, v katerih je bila suha rastlinska snov. Izsledki analize so potrdili, da so vsi zavoji vsebovali prepovedano drogo konopljo v skupni teži 21 kilogramov,« so sporočili iz PU Maribor.

Državljanu Črne gore so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog odvzeli prostost. V torek so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju in zoper njega podali kazensko ovadbo. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju odredil pripor. Pri PU Maribor so še dodali, da bi s prodajo navedene količine prepovedane droge osumljenec lahko pridobil približno 100.000 evrov protipravne premoženjske koristi, v državah območja EU pa še bistveno več.