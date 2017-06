POLJČE – V ponedeljek pozno zvečer je voznik pri Poljčah zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom. S potnico je po prevračanju ostal v razbitini avtomobila, s kraja nesreče pa je bil huje poškodovan odpeljan v jeseniško bolnišnico.

Policisti so opravili ogled, podatke o nesreči pa še zbirajo in vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.