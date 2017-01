FOTO: S prostitutkami zaslužil milijon evrov in pol

LJUBLJANA – Štiri leta so minila od spektakularnih kriminalističnih racij v razvpitih nočnih lokalih, v Cabaretu v Turjaku, v Boleru v Trebnjem in v Antoniu v Komnu. Sledila sta maratonska sodna preiskava in sodni proces, zdaj pa je primer končno postal zrel za razsodbo; danes natanko opoldne bodo štirje domnevni grešniki izvedeli, ali bo veliki kazenski senat okrožnega sodišča v Ljubljani uslišal specializirano tožilko Darjo Šlibar, ki za njih zahteva precej zasoljene kazni. Morda pa so bili prepričljivejši njihovi odvetniki, ki že ves čas postopka bentijo, da to, kar so počeli njihovi klienti, ni bilo niti k od kaznivega dejanja, kaj šele nekaj tako groznega, kot je trgovina z ljudmi, za katero je zagrožena kazen do 15 let zapora. Zato od sodnice Katarine Turk Lukan pričakujejo izrek oprostilnih sodb.



Vodji združbe milijon in pol



Za najdlje, in sicer za 12 let, bi sicer tožilstvo na Dob poslalo Komenčana Milana Zupančiča, lastnika Antonia in Bolera. Bil naj bi namreč alfa in omega kriminalne združbe. Kot stranska denarna kazen je zanj predlaganih 1500 dnevnih zneskov, kar znese 50 mesečnih plač. Njemu neposredno podrejen naj bi bil Darko Vukomanović, za katerega se kaznovalni predlog glasi: 10 let zapora in 1400 dnevnih zneskov. Organiziral naj bi prihod Dominikank, Bolgark, Ukrajink, Moldavk in Romunk v Slovenijo ter bil tudi drugače zadolžen za logistične zadeve v zvezi z njihovim prostituiranjem.

