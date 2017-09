FOTO: S parkirišča v potok

SLOVENSKA BISTRICA – Ob 7.31 so na parkirišču na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici posredovali gasilci PGD Slovenska Bistrica, saj je osebno vozilo zdrsnilo s parkirišča v potok.

Gasilci so vozilo potegnili na parkirišče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.