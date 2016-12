FOTO: S ceste zletel v drevesa, v razbitini ga niso našli

PUCONCI – Sinoči okoli 20.40 je na lokalni cesti med Puconci in Brezovci v občini Puconci prišlo do dokaj nenavadne prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Voznik renaulta clia je namreč na vlažnem in spolzkem cestišču zunaj naselja zapeljal s cestišča in pristal v drevesih ob cesti.

Na prizorišče nesreče so prispeli gasilci PGD Murska Sobota, reševalci in policisti, a so ponesrečenca iskali zaman. S prizorišča nesreče naj bi bil odšel pred prihodom gasilcev, reševalcev in policistov.

Kaj je bil vzrok za to, šok ali kaj drugega, bodo ugotovili policisti.