FOTO: Rušilna eksplozija stresla Piran le 300 metrov od šole

PIRAN – Včeraj ob 8.03 so bili koprske in piranske gasilne enote, gasilska društva ter Obalna policijska postaja obveščeni o eksploziji v Piranu. Počilo je v vrstni hiši z roza fasado na Rozmanovi 36, na začetku ulice, lastnice Rozine Šušmelj. Gre za strnjeno naselje z vrstnimi hišami. Rozmanova ulica nad Piranom je samo 130 metrov oddaljena od piranskega pokopališča, le 300 metrov od Osnovne šole Cirila Kosmača Piran in Vrtca mornarček Piran. Celo prebivalci v piranskem mestnem jedru pripovedujejo o tem, da je »strašansko počilo in da česa tako grozovitega človek zlepa ne sliši, da so se zbrali od vsepovsod in se v krču ter strahu spraševali med seboj, kaj se je zgodilo in katera nesreča prihaja nad njih«. Prebivalci iz ulice in okoliša so bili še v večjem šoku, prvič so slišali, kako zveni eksplozija v živo, prebivalec iz Rozmanove pripoveduje: »Najhuje nam je bilo zaradi otrok, nemalo staršev je prihitelo iz služb in v paniki klicalo, ali je z njihovimi najmlajšimi vse v redu. Prišli smo tudi pogledat, ali so naši domovi pogoreli.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«