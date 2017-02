FOTO: Ropar se je ustrašil stranke

MURSKA SOBOTA – V sredo okoli 19. ure se je tik pred zaprtjem trgovine zgodil poskus oboroženega ropa trgovine Mercator – Shoping v središču Murske Sobote.

Na Policijski upravi Murska Sobota so to potrdili. Suzana Rauš, njihova tiskovna predstavnica, je pojasnila, da so jih ob 19.15 obvestili, da je ob 18.50 v trgovini v središču mesta prišlo do poskusa ropa.

Po prvih informacijah policistov je moški močnejše postave, visok približno 180 centimetrov, oblečen v temnejša oblačila in s kapo z izrezom za oči, tik pred zaprtjem vstopil v trgovino. Zamaskiran ropar je v roki imel manjšo pištolo in od trgovke zahteval denar. Ravno takrat je v trgovino vstopila stranka, ki jo je neznanec opazil in nato odšel, ne da bi kar koli odnesel.

Policisti so »neuspešnega« roparja, gre za Slovenca, že izsledili in ga privedli na policijsko postajo, kjer je izročil oblačila in pištolo. Več bo znanega po zaključenem postopku. V vsakem primeru ga bodo ovadili zaradi ropa po 206. členu KZ-1 RS, za kar je zagrožena kazen zapora od enega leta do desetih let. Prav tako je mogoče, da bodo osumljenca ovadili tudi zaradi posesti in nošenja orožja, če morebiti za to nima dovoljenja.