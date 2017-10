FOTO: Ropar s kravato zvezal Petro, slišala je: Oprosti

BREŽICE – »Eden mi je zaprl pot, drugi me je zagrabil in mi roke na hrbtu zvezal z vezico, potem pa me porinil v stranišče in me zaklenil notri. Pa rekel mi je še: oprosti. Niti ne vem, kako mi je uspelo, da sem lahko osvobodila roki, verjetno plastična vezica ni bila povsem zategnjena. A si takoj niti nisem upala priti iz stranišča, saj sem slišala, da sta še v zlatarni. Obrazov namreč nista imela zakritih in gotovo sta se zavedala, da sem ju videla, kar bi pomenilo, da bi me lahko tudi ubila,« je tri ure po ropu vsa v šoku in pretresena skušala strniti misli Petra, prodajalka v zlatarni Omerzo v Brežicah.

Zlatarna ni v kakšni zakotni ulici, prav nasprotno, nedaleč stran je brežiška bolnišnica, zlatarna pa je nasproti Spara in gostinskega lokala, in v objektu, kjer so še drugi lokali, v katerih pa se nikomur niti sanjalo ni, kakšna drama se je dogajala nedaleč stran. In to res sredi dopoldneva, ko so brežiške ulice polne dopoldanskega vrveža.

Ogledovala poročne prstane

Nekaj pred enajsto sta torej dva neznanca urejenega videza, eden naj bi imel celo kravato, vstopila v zlatarno. Govorila sta hrvaško, zanimala sta se za poročne prstane.

