FOTO: Romun v kombiju prevažal ukraden motor

LENDAVA – Policisti PP Lendava so v soboto ob 20.38 med kontrolo cestnega prometa v Pincah na bencinskem servisu kontrolirali 44-letnega državljana Romunije, ki je vozil kombinirano mercedesa sprinterja romunskih registrskih številk. Kot sopotnik je bil v vozilu še 37-letni državljan Romunije. Ugotovili so, da tujca prevažata motorno kolo znamke Peugeot GEO, letnik 2012, katerega lastnik je 37-letni potnik. Policisti so ugotovili, da je bilo motorno kolo septembra 2017 ukradeno v Italiji.

37-letni potnik v kombiniranem vozilu je bil zaradi suma tatvine pridržan. Ukradeno motorno kolo je bilo zaseženo in bo vrnjeno oškodovancu. Zoper državljana Romunije bo policija po vseh zbranih obvestilih podala kazensko ovadbo.