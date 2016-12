FOTO: Roland zoglenel v parkiranem avtu

GRAHOVO OB BAČI – Ko so včeraj nekaj minut čez polnoč gasilci prihiteli do manjšega makadamskega izogibališča kilometer od vasi Kneža pri Grahovem ob Bači, so bili presenečeni. »Malokrat se zgodi kaj takega,« nam je povedal namestnik poveljnika PGD Kneža Sebastjan Muznik. Spopasti so se namreč morali z ognjenimi zublji, ki so zajeli osebni avto daewoo lanos. »Avto je zgorel skoraj že v celoti,« nam je razložil in dodal, da je bilo nekaj ognja le še pri motorju vozila, preostali del, »kar je kabinskega, pa je zgorelo«. Gasilci so naleteli na grozljiv prizor: na voznikovem sedežu je bilo zoglenelo človeško truplo. Po šokantnem odkritju je seveda takoj stekla preiskava, ki bo poleg identitete trupla morala odgovoriti na kar nekaj odprtih vprašanj. Kot denimo, zakaj in kako je zagorelo, je šlo za kaznivo dejanje ali za nesrečo ali kaj drugega? »Več o vzrokih smrti bo znano po opravljeni odrejeni sodni obdukciji. Kriminalistična preiskava okoliščin požara osebnega avtomobila in najdbe zoglenelega trupla še poteka,« so nam odgovorili na PU Nova Gorica, kjer so še navedli, da je bilo osebno vozilo približno en kilometer od naselja Kneža v smeri Grahovo ob Bači na desni strani izogibališča, ki stoji približno sto metrov za križiščem Temljine.

