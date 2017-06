FOTO: Rok (27) povozil Kikija in ga pustil umreti

MURSKA SOBOTA – Senat Višjega sodišča v Mariboru je 27-letnemu Roku Šeböku iz Sela na Goričkem potrdil prvostopenjsko kazen zapora v trajanju leta in sedem mesecev. Novembra lani mu je namreč sodnica okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalija Pavlič Goldinskij na ponovljenem sojenju za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom izrekla prav takšno kazen. Tožilstvu je po številnih dokazih tako na prvi kot ponovljeni obravnavi uspelo dokazati, da je Šebök 14. septembra 2014 ob pol dveh ponoči na krajevni cesti mimo gasilskega doma v Selu proti Vučji Gomili z avtomobilom povozil takrat 41-letnega Christiana Preliča - Kikija, znanega gostilničarja s Suhega Vrha, ki je ležal na cesti. Vožnjo je nadaljeval, ne da bi ponesrečencu, ki je zaradi ran pozneje umrl, pomagal. Policisti so povzročitelju prišli na sled kakšnih 30 ur pozneje, v ponedeljek, ko je na eno od črpalk v Murski Soboti odpeljal oprat svoj avto in izrecno zahteval pranje podvozja.



Na prvem sojenju je bil Šebök obsojen na kazen dveh let zapora, ki bi jo lahko prestajal ob koncih tedna, a je višje sodišče to sodbo razveljavilo. Prvič je bilo v obtožnici zapisano, da je bil Šebök pod vplivom alkohola, čeprav preizkusa nihče ni opravil. Na drugem sojenju je tožilstvo ta očitek izpustilo. K obsodilni sodbi sta prispevali tudi mnenji dveh prometnih izvedencev, ki sta ugotovila, da bi obsojenec v razmerah, kakršne so bile v času nesreče, ko naj bi vozil s 40 km/h, moral opaziti na cesti ležečega Preliča. Okrožna državna tožilka Manuela Frumen je očitek, da je nesrečo povzročil pijan, umaknila iz obtožnice, je pa ostalo sporno izvedensko mnenje izvedenca cestnoprometne stroke, ki je zatrdil, da je obtoženi pokojnega Kikija pod svojim vozilom potiskal skoraj 400 metrov. Sodnica je ugodila predlogu obrambe in izvedensko mnenje je sestavil novi izvedenec cestnoprometne stroke. Tudi ta je podobno trdil, da bi obtoženi moral zaznati ležečega Kikija, in sledila je omenjena sodba, na katero se je odvetnik Jože Šafarič znova pritožil na višje sodišče, kjer pa so dokončno potrdili sodbo in Šebök mora za zapahe.