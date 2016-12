FOTO: Reševalec Jure zdrsnil kakih dvesto metrov, lahko je še poklical

RATEČE, JESENICE – Slovenija si še ni opomogla od najbolj črnega vikenda zadnjih časov v gorah, ki je bil usoden za kar tri planince, ko se je spet zgodilo. Kot bi se usoda hotela nekam čudno poigrati, se je ponesrečil eden najbolj izkušenih in aktivnih gorskih reševalcev – Jure Jeršin iz postaje GRS Rateče.



V soboto dvakrat reševal



Prav on je v soboto, očitno pretresen zaradi nesrečne usode osemnajstletnika Tineta Osolnika, pri reševanju katerega je sodeloval, na svojem profilu na facebooku in na portalu Gorske reševalne zveze Slovenije napisal osebno izpoved o – »žal še enem črnem dnevu v moji statistiki reševanj v Poncah, ko je še eno mlado življenje zapolnilo strani črne kronike, neizmerna žalost pa naša srca in srca svojcev«.



Prav on je v ponedeljek na istem portalu objavil opozorilo in poziv, naj se obiskovalci gora vendar podajajo tja opremljeni za zimske razmere, saj pogled iz doline ustvarja varljiv občutek kopnega visokogorja, zato se nekateri v hribe odpravijo slabo opremljeni.

