FOTO: Reševalcu na nujni vožnji policisti spisali globo

LJUBLJANA – Poročali smo o hudi nesreči, v kateri sta trčila reševalno vozilo na nujni vožnji in osebni avtomobil . Ta je zapeljal v križišče, ko je na semaforju svetila zelena luč, medtem ko je reševalec, ki je bil na nujni vožnji, prevozil rdečo. Prišlo je do precej silovitega trčenja, če sodimo po fotografijah.

Milena Trbulin iz PU Celje nam je pojasnila, da je bila vozniku reševalnega vozila izrečena globa zaradi neupoštevanja svetlobnih prometnih znakov v višini 250 evrov, poleg tega pa še tri kazenske točke.

Dodala je, da voznik reševalnega vozila, torej vozila s prednostjo, ko je na nujni vožnji, sme na vozilu zaradi izvršitve nujnih nalog uporabiti posebne svetlobne in zvočne znake: »Slednje pomeni, da voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s tako hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja. Ob tem pa morajo udeleženci cestnega prometa takoj dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak.« Ko voznik tako vozilo vidi, se mora z vozilom umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje vozila s prednostjo to potrebno, mora ustaviti ob robu vozišča ali zunaj njega, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo umakniti z vozišča.