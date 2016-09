FOTO: Renata je kuhala, Branka medtem vzela bala

JARENINSKI DOL – »Takšnega človeka, ki je bil pripravljen pomagati, četudi si ga poklical ob polnoči, ni daleč naokrog. Vedno je poudarjal, kako je treba biti pozoren pri delu z balami sena, da se ne zgodi tragedija, a se je zdaj to zgodilo prav njemu,« nam je v Jareninskem Dolu o tragično preminulem Branku Hlebcu razlagala vdova Renata. Ta je bila sobotnega opoldneva na kmetiji v Jareninskem Dolu 53 sama z Brankom, medtem ko je sin Boštjan skupaj z družino na morju na Hrvaškem preživljal dopust. Medtem ko je Renata v kuhinji družinske hiše pripravljala kosilo, je Branko na hitro nameraval še nahraniti telice, ki se pasejo na strmem pobočju za hlevom.



»Pol ure prej sem mu še prinesla pijačo, da se je odžejal. Ker se je nameraval z velikim traktorjem odpeljati po drva, sem mu še zabičala, naj vendar počaka na kosilo. Ocvrla sem krompir in saj veste, kako je jesti mrzel pomfrit. Nevsakdanje je bilo, da sta v hišo prišla oba naša psa, Medo in Piki. Vprašala sem ju, kje imata Branka, pa sta le stekla ven. Odmaknila sem krompir z ognja in stekla za njima. Vedela sem, da se je nekaj zgodilo. Psa sta oddirjala v hrib za štalo, jaz pa za njima. Na vrhu hriba sem videla traktor, a o Branku ni bilo ne duha ne sluha. Klicala sem ga, a se ni oglasil. Nato sem izpod slive, ki je bila prislonjena na hruško, videla njegove roke in noge,« je pretreseno pripovedovala vdova Renata.

