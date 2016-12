FOTO: Rekordni zaseg pirotehnike! Žalostno, kje so jo prodajali

DOMŽALE – Policisti so na območju Domžal zasegli rekordno količino pirotehnike. Kot so danes pojasnili pri PU Ljubljana, so v hišni preiskavi pri 30-letniku iz okolice Domžal zasegli skoraj 150.000 kosov oz. 600 kilogramov pirotehnike. Do odkritja so policisti prišli po obvestilu ene od logaških osnovnih šol, da je učenec v šoli prodajal pirotehniko.

Inšpektor sektorja uniformirane policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Ludvik Kastelic je na današnji novinarski konferenci povedal, da jih je vodstvo ene od osnovnih šol na območju Logatca obvestilo o najdbi petarde v prostorih šole. Policisti so v preiskavi ugotovili, da jo je v šolo prinesel učenec in jo tam tudi prodal drugemu učencu, ta pa naprej sošolki. Policisti so mladoletnikoma zasegli skupaj 166 kosov pirotehničnih izdelkov, ki jih je učenec kupil od 16-letnika. Ugotovili so, da je 16-letnik iz Logatca petarde prodal še drugim mladoletnikom, zato so na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Cerknici 22. decembra opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 348 kosov petard, pri enem od mladoletnikov pa še 399 kosov pirotehničnih izdelkov.

Ugotovili so tudi, da je 16-letnik prodal pirotehnične izdelke še najmanj dvema mladoletnikoma z območja Logatca, pri katerih so 23. decembra zasegli skupaj še253 kosov pirotehničnih izdelkov, ter mladoletnikoma z območja Cerknice, pri katerih so policisti zasegli še 61 kosov.

Nabavljal prek spletnega foruma

Pirotehnične izdelke je 16-letnik prodal tudi na Gorenjsko, in sicer mladoletnikom z Jesenic in iz Tržiča. Gorenjski policisti so že poročali, da so pri njih zasegli več 100 kosov pirotehničnih izdelkov. Policisti so pri preiskavi preprodaje pirotehničnih izdelkov ugotovili, da je 16-letnik izdelke nabavljal prek spletnega foruma od 30-letnika z območja Domžal. Med osebami, pri katerih so zasegli pirotehniko, je bil tudi mladoletnik, ki se je pred leti že poškodoval pri uporabi pirotehničnih izdelkov.

Cerkniški in logaški policisti so v preteklem tednu mladoletnikom zasegli skupaj okoli 1300 kosov izdelkov, večinoma petarde, ki so prepovedane, je še povedal Kastelic. Zoper mladoletne kršitelje so policisti na pristojna sodišča podali obdolžilne predloge.

Podatke o rekordnem zasegu pirotehnike pa je predstavil komandir PP Domžale Dejan Košir. Policisti so v preiskavi prišli do podatka o skladiščenju in preprodaji večje količine pirotehničnih izdelkov. Na podlagi odredbe sodišča so prejšnji teden opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri 30-letniku iz okolice Domžal. V hišni preiskavi so torej zasegli nekaj manj kot 150.000 kosov različnih kosov pirotehničnih izdelkov v skupni masi približno 600 kilogramov.

Kje jih je 30-letnik nabavljal, policija še ugotavlja, narejeni pa so bili v Italiji in na Kitajskem. Po Koširjevih besedah so sprožili prekrškovni postopek, še vedno pa iščejo druge morebitne kupce in preverjajo, ali gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje.