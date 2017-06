FOTO: Razvpiti zapornik si želi na Kanarske otoke

LJUBLJANA – Verjetno je med nami malokdo, ki še ni slišal za Stephena Casiraghija, enega najbolj razvpitih zapornikov v samostojni Sloveniji. Desetega marca letos je prišel s prestajanja dveh desetletij dolge zaporne kazni, pa so ga mediji znova opazili v sodnih dvoranah – le da je tokrat on tožil državo za odškodnino 260.000 evrov, ker je prepričan, da so proti njemu nezakonito uporabili prisilna sredstva in mu vbrizgali pomirjevalo.



Petnajst dni zatem, ko je Casiraghi zadihal svobodni zrak, je znova padel v roke organov pregona: v sobotnem jutru so ljubljanski policisti v središču Ljubljane opazili osebno vozilo renault clio z različnima registrskima tablicama, ki nista pripadali omenjenemu vozilu. Policisti so zapeljali za njim in ga začeli ustavljati, voznik pa je pospešeno nadaljeval vožnjo v smeri Zelene jame. »Tam je vozilo ustavil, odstranil tablici in ju odvrgel, sam pa pobegnil peš med stanovanjske bloke. Policisti so pri pregledu območja 48-letnega moškega prijeli in mu odvzeli prostost,« so zapisali policisti. Kmalu se je razvedelo, da je vozil Casiraghi.

