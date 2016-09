FOTO: Razkrivamo, zakaj policija ne išče pogrešane 18-letnice

BELTINCI – Prijatelji in znanci 18-letne Esmeralde Horvat iz okolice Beltincev so nas dopoldne obvestili, da je pogrešana od včeraj dopoldne. Nazadnje so jo namreč videli okoli 10. ure v Dokležovju. Esmeralda je prijetno in lepo

Teta prosi: Pomagajte Pisala nam je tudi Esmeraldina teta Sladžana, ki je pustila svojo telefonsko številko 070 566 445. Zapisala je: »Pogrešana Esmeralda Horvat iz Dokležovja od včeraj ni dosegljiva niti ni aktivna na facebooku. Dobili smo neke informacije, da je v Bosni, pa tudi, da je v Mariboru in v Nemčiji in da je tam poročena. Policija ni skoraj nič ukrepala.«

dekle, stara je 18 let, ima rjave oči, črne lase in je visoka okoli 168 centimetrov.

Pri PU Murska Sobota nam je tiskovna predstavnica Suzana Rauš potrdila, da je že včeraj, v soboto, popoldne bilo prijavljeno njeno pogrešanje, a ker gre za polnoletno osebo še niso razpisali iskanja, čeprav sami izvajajo ustrezne aktivnosti. Po neuradnih podatkih so Esmeraldo videli v tujini, nekatere druge informacije pa govorijo o tem, da bi bila na območju enega večjih slovenskih mest.

Vse, ki bi pogrešano kjer koli videli ali o njej imeli kakršne koli informacije, prijatelji naprošajo, da jim to sporočite na telefon policije 113 ali pa na anonimno številko 080 1200. Lahko pa pokličete tudi na telefon: 041 548 555.