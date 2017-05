FOTO: Razkrit vzrok za 24 kilometrov dolge zastoje

LJUBLJANA – V prometni nesreči, ki se je na primorski avtocesti pri Vrhniki zgodila zjutraj, se je huje poškodoval voznik, lažje pa sopotnik v enem izmed sedmih udeleženih vozil, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana . Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnje vozilo v koloni, ki se je ustavljala.

Vozilo je nato odbilo levo, kjer je trčilo v kovinsko varovalno ograjo, in v še eno vozilo. V nesreči je bilo udeleženo tudi vlečno vozilo s pripetim polpriklopnikom, ki je pripeljalo po desnem pasu. V naletu vozil je materialna škoda nastala še na treh vozilih v koloni.

Prometna nesreča se je zgodila zjutraj malo pred 8. uro na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na odseku med Vrhniko in Logom. Promet je nekaj časa potekal le po odstavnem pasu, nastal je zastoj, ki je najdlje segal do počivališča Ravbarkomanda pred Postojno in je bil dolg okoli 24 kilometrov. Okoli 11.30 so sicer sprostili promet na vseh voznih pasovih, a so vseeno še nekaj časa nastajali zastoji.

Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec. Zbiranje obvestil o okoliščinah trčenja zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti še vedno poteka.

Zastoji so v času nesreče občasno nastajali tudi v smeri Kopra, in sicer zaradi mimovozečih voznikov, ki so se ustavljali, da bi si ogledovali dogajanje na nasprotnem voznem pasu.