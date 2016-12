FOTO: Razbita kriminalna združba: prodajali tudi heroin

Pištola, ki so jo uporabljali storilci. Foto: PU Nova Gorica

Masko so našli pri hišnih preiskavah. Foto: PU Nova Gorica

NOVA GORICA – Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so v sklopu zahtevne preiskave v predkazenskem postopku uspešno preiskali več ropov in drugih kaznivih dejanj, ki so jih osumljenci v preteklem obdobju izvrševali na tem območju.

Filmski scenarij

Vse skupaj se je začelo z oboroženim ropom v začetku letošnjega leta v naselju Most na Soči, kjer je zamaskirani storilec v prostoru bančne ustanove od uslužbenk zahteval gotovino, svojo zahtevo pa podkrepil s strelnim orožjem z neposrednim napadom na življenje in telo. Storilec je s tem protipravnim ravnanjem pridobil več tisoč evrov materialne koristi.

Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in okoliščin ter zbranih podatkov so novogoriški kriminalisti sum osredotočili na dva osumljenca, in sicer na 56- in 41-letnega moškega, oba z območja Severne Primorske.

Našli masko in pištolo

Hišne preiskave pri obeh osumljencih so dale dovolj dokazov da so 7. decembra 2016 na podlagi sodne odredbe potrkali na vrata 56-letnega osumljenca in mu na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost. Naslednjega dne je bila odvzeta prostost odvzeli še 41-letniku.

Našli so različne predmete, ki so storilca povezovali s kaznivim dejanjem. Moškega (56) sumijo storitve več kaznivih dejanj, ropov in vlomov.

Omenjeni 41-letni moški je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ker je v času pred izvršitvijo ropa na Mostu na Soči za poplačilo starih dolgov izsiljeval 56-letnika. Ta je na območju Nove Gorice lokalnim odvisnikom preprodajal prepovedano drogo heroin, ki mu jo je pred tem priskrbel 41-letni osumljenec.

Vpletena tudi ženska

Osumljenka (34) pa je od oktobra do decembra 2016 ponaredila listine oziroma italijanske lekarniške recepte z namenom pridobitve psihoaktivnih zdravil. Prav tako je osumljena kaznivega dejanja tatvine dveh imitacij pištol v eni od trgovin v Novi Gorici.

Vse tri osumljene so 8. decembra 2016 kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek, ki je vsem najprej odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa naslednjega dne za 56-letnemu moškemu odredil pripor, 41-letnemu pa hišni pripor.

Vse tri so kriminalisti in policisti v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja, so sporočili novogoriški policisti.