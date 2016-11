FOTO: Radenko mafijsko likvidiral Rastoderja?

LJUBLJANA – Radenko Đurđević bo v četrtek, razen če se ne bo spet kaj zapletlo, najverjetneje že izvedel, ali bo moral zaradi mafijskega uboja Mustafe Rastoderja 19. januarja 2009 v njegovem domu na Litostrojski cesti v Ljubljani v zapor ali bo z oprostilko mirno odkorakal s sodišča. Zadnja zaslišana priča Gorazd Pezdir iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), ki je podrobno pregledal karakteristične delčke, ki nastanejo ob streljanju in ki so jih policisti našli na obtoženčevi roki in na oblačilih, mu je šla kar precej na roko.



Glede na število najdenih delčkov (na levi roki so našli le tri, na oblačilih pa nekoliko več) je priča menila, da je to število precej majhno, če upoštevamo dejstvo, da je strelec Rastoderja kar osemkrat ustrelil, in sicer v zaprti, neprezračeni, 12 kvadratnih metrov veliki sobi. Pojasnil je, da pri samo enem strelu v zrak odleti več kot 10.000 delčkov in da jih v prostoru tudi še po štirih, petih urah ostane več tisoč. »Teh delčkov je premalo. Oseba se je morala očistiti oziroma kar koli, da se je to izgubilo,« je menila priča. V celotni zgodbi ne gre spregledati niti dejstva, da se samo dva delčka, ki so ju našli na Radenkovi roki, po kemijski sestavi ujemata s tistimi na najdenem tulcu. Pezdir je menil, da tretji ni mogel priti iz istega orožja. Tako bi se, kot pravi, lahko zgodilo, da bi ti delci nastali, denimo, pri uporabi pirotehničnih sredstev v času slovenskega ali srbskega novega leta. »Izključiti jih ne moremo. Pri pirotehničnih sredstvih so še druge sestave zraven. Lahko pa bi bili iz strašilne pištole,« je menila priča. »Ta preiskava je zanesljiva za roke, ker vemo izvor delčkov, delčki na oblačilih pa bi bili lahko od prej. Ne morejo jih neposredno povezati z dogodkom,« je sklenil.



Đurđević sicer že vseskozi trdi, da z Rastoderjevim ubojem nima nič. »Nisem ustrelil Mustafe, pretreslo me je, ko sem izvedel, da je mrtev,« je povedal tik pred oprostilno sodbo 31. marca 2010 na ljubljanskem okrožnem sodišču. Na prostost je odkorakal zaradi pomanjkanja dokazov, čeprav so po mnenju sodišča najdeni delci smodnika na njegovih rokah in obleki govorili o tem, da je bil usodnega 19. januarja 2009 na kraju dejanja. Po pritožbi so višji sodniki menili, da je streljal prav on, saj naj bi hotel pomagati svoji sestri Anji, ki da jo je 28-letni Rastoder zvlekel v svet zasvojenosti. Sodišče mu je za kaznivo dejanje uboja prisodilo 12 let zapora, a na koncu niti ta sodba ni zdržala, saj so jo vrhovni sodniki razveljavili in sojenje vrnili višjim sodnikom. Ti pa so sklenili, da naj o vsem skupaj od začetka spet odločajo okrožni sodniki.