FOTO: Psiholog o brutalnežih s facebooka: Sociopata z motnjami

LJUBLJANA – Osumljenca brutalnega napada na 26-letnega Andreja Cekuto, ki je umrl za posledicami hudega obračuna, dejanja ne obžalujeta. Aleš Olovec in Martin Kovač naj bi se le bala zapora. Po mnenju kriminalističnega psihologa dr. Petra Umka to kaže, da sta domnevna napadalca narcistična sociopata, ki jima za druge ni mar. Tako je Umek dejal v informativni oddaji na Planet TV.

Po poročanju 24ur pa je eden izmed osumljencev vendarle izrazil obžalovanje. Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič je dejala, da se osumljenca nista zagovarjala oziroma je osumljeni povedal en stavek, »da mu je žal in da je bil pod vplivom alkohola. Na vprašanja ni želel odgovarjati, tako da glede motiva v bistvu ne vemo nič. Drugi osumljenec se je branil z molkom.«

Ukrepati je treba že v mladosti

»Posnetka nisem gledal, a po vsem, kar sem prebral in slišal, bi rekel, da gre pri obeh za motnje osebnosti. Gre za sociopatski osebnosti. Značilno za te osebe je, da jih za druge nič kaj dosti ne briga. So zelo egoistične, tudi narcistične. Predvsem jih poznamo kot agresivne. So zelo impulzivni in težko nadzirajo svojo jezo,« je dejal Umek.

Na vprašanje, ali so zatajile pristojne institucije in ali bi lahko ukrepali že prej ter tragedijo preprečili, je dejal, da njune družinske zgodovine ne pozna. »Predvidevam pa, da nista živela v dobrih družinskih razmerah, da nista imela dovolj nadzora. Pri takih fantih se kaže to delinkventno vedenje že v mladosti. Če ne ukrepamo takrat, je kasneje prepozno. Težko pa je iz pretepov ali več polkaznivih dejanj napovedati, da bi človek kaj takega tudi storil,« je še dodal Umek.