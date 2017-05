FOTO: Prvi napad medveda v Kamniški Bistrici

KAMNIŠKA BISTRICA – Ta teden je medved obiskal čebelnjak v dolini Kamniške Bistrice. Tam čebelnjak, ki je pravzaprav prva slovenska plemenilna postaja za vzrejo matic kranjske sivke, stoji že skoraj 90 let. Kamniški čebelarji so nam včeraj povedali, da tod medved še nikoli prej ni delal škode. Tokrat pa je od 32 panjev uničil tri in s tem, po njihovi grobi oceni, povzročil za 1500 evrov škode.



Čebelnjak, ki je last Čebelarskega društva Kamnik, ima to sezono v najemu Milan Starovasnik. V ponedeljek je najemniku in oskrbniku plemenilne postaje pomagal okolico pospraviti kolega Ivan Zameljen, ki nam je včeraj dopoldne dejal: »Ko sva pospravljala, so bile čebele razdražene. Bila sva zaščitena, a so kljub temu žgale kot nore.«

