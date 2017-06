FOTO: Prostitucija pri Dragu in Alini: dekleta v kabinah

LJUBLJANA – Nekega decembrskega dne pred tremi leti so na Policijski upravi Ljubljana s Hrvaškega prejeli telefonski klic ženske – v zgodbi danes nastopa kot zaščitena priča Številka 1 –, da je bila v enem od dveh nočnih lokalov, ki ju v Sloveniji imata 60-letni Drago Leskovšek z Mlake pri Kranju in njegova 37-letna žena Alina, prisiljena v prostitucijo. Ker pa naj bi se ju zelo bala, ni hotela niti slišati o tem, da bi prišla v Slovenijo, zato sta se kriminalista z njo pač dobila v Zagrebu, kjer jima je podala ustno kazensko ovadbo. Na podlagi te ovadbe je stekla kriminalistična in za njo sodna preiskava, vložena je bila obtožba zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ki naj bi ga štirje grešniki izvrševali v barih Veronika v Dragočajni in Red&Black na Mlaki. Leskovšek in žena naj bi bila kolovodji združbe, ki je z oglasi z lažnimi obljubami o poštenem poslu in o kar 6000 evrih plače v Slovenijo vabila mlade vzhodnjakinje: »Ponujamo delo v dobrem kolektivu, delovni vizum, pogodbo o zaposlitvi, prispevke plača delodajalec, zdravstveno zavarovanje, bivanje ene ali dveh oseb v opremljenih sobah, prevoz na delo in domov, TRR pri slovenski banki.« Obtožena sta še 40-letni Milan Živić iz Ljubljane, ki naj bi nadzoroval prostituiranje v Red&Blacku, in 28-letni Marko Kern iz Godiča, ki naj bi to počel v Veroniki.