FOTO: Prometni kolaps na štajerki: to so posledice druge nesreče

LJUBLJANA – Prometna nesreča na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica - jug v smeri Maribora je botrovala novemu daljšemu zastoju. Po zadnjih podatkih se je zaradi zapore pred priključkom Slovenke Konjice nabrala 13-kilometrska kolona. Sprva je bila zaprta polovica avtoceste, zdaj ostajata zaprta še vozni in počasni pas.

Okoliščine prometne nesreče zaenkrat še niso znane. Sicer pa je že dopoldne na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico v smeri Maribora prišlo do hujše prometne nesreče, zaradi katere je bila avtocesta prav tako nekaj časa zaprta. Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, je hrvaški voznik tovornjaka trčil v stoječi priklopnik madžarskega voznika.

Hrvaški voznik se je pri tem poškodoval, po zadnjih podatkih pa ni več v smrtni nevarnosti.