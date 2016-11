FOTO: Priznanje na sojenju vlomilcu Fakiju: za več let na Dob

O dogodku poročali tudi s PU Ljubljana Policiste so v sredo nekaj po 20. uri obvestili o vlomu v garažo na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani. Pri pregledu neposredne okolice kraja dejanja so policisti izsledili in prijeli 32-letnika ter mu nato odvzeli prostost. Po do zdaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je osumljenec skupaj s še dvema za zdaj neznanima osebama vlomil in vstopil v garažo, skozi katero so prišli v notranjost stanovanjskega bloka in nato vlomili še v stanovanje. Pri tem jih je zalotil eden od oškodovancev, ki so ga poškropili s solzivcem.