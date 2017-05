FOTO: Priznal, da je roparjema pokazal pot do banke

CELJE – Sodnica celjskega okrožnega sodišča Marjana Topolovec Dolinšek je na naroku za izrek kazenske sankcije Trboveljčanu Asmirju Sulejmanoviću izrekla enoletno zaporno kazen zaradi pomoči pri izvršitvi ropa Deželne banke v Gornjem Gradu, ki se je zgodil 26. septembra 2014.



Devetindvajsetletnemu Sulejmanoviću pa sodnica ni mogla izreči enotne kazni in jo združiti s tisto, ki mu je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču izrečena prej, in to zaradi uboja 63-letnega Branimirja Bajdeta iz Trbovelj, saj še ni postala pravnomočna.



Sulejmanović je krivdo za pomoč pri ropu bančne poslovalnice priznal in obžaloval že na predobravnavnem naroku, sodnica pa je sledila obtožnemu predlogu celjske okrožne državne tožilke Nadje Sovinc. Ta je za pomoč pri ropu zanj predlagala eno leto zapora. »Obdolženi je s priznanjem krivde nedvomno veliko pripomogel k temu, da se je postopek na sodišču skrajšal, in ga tudi olajšal. Prav tako je izrazil obžalovanje in dejal, da si kot oče treh mladoletnih otrok želi, da bi lahko partnerici pomagal pri njihovi vzgoji. In to so okoliščine, ki jih je obdolžencu vsekakor mogoče šteti v prid. A po drugi strani je treba upoštevati tudi, da gre za specialnega povratnika, ki je bil že večkrat obsojen zaradi premoženjskih deliktov, doslej izrečene kazni pa ga niso odvrnile od tega, da bi izvrševanje kaznivih dejanj prenehal,« je poudarila tožilka in predlagala, da obdolženemu izrečejo enoletno zaporno kazen, ki je zanj edina primerna, pravična in ustrezna. Z njenim predlogom je načeloma soglašal tudi Sulejmanovićev zagovornik Mitja Grčar, a je poudaril, da bi bilo prav, da bi se mu kazen kljub temu še omilila zaradi njegovega obžalovanja in osebnih razmer, v katerih živi. »Njegova vloga pri tem kaznivem dejanju je bila res zelo majhna, saj je storilcema zgolj povedal, kje Gornji Grad sploh je in kje je tam banka,« je dejal zagovornik. In ker ni imel nobene premoženjske koristi, je Grčar predlagal le pol leta zaporne kazni. Sodnica je povsem sledila predlogu tožilstva in Sulejmanovića spoznala za krivega zaradi pomoči pri izvedbi ropa. »Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena od tri- do 15-letna zaporna kazen, a se lahko pomagača kaznuje tudi mileje. Kljub vsemu pa sodišče nižje od enega leta ne more iti. Sploh glede na to, da je bilo kaznivih dejanj premoženjske narave že več,« je Sulejmanoviću, ki sta ga iz Ljubljane na celjsko sodišče pripeljala pravosodna policista, razložila sodnica.



Trojici, Vladanu Kljajeviću, Luki Ljubičiću in Vladimirju Kneževiću Sošiću, so sicer za rop banke v Gornjem Gradu sodili in jih obsodili že pred dvema letoma. Vsi trije so krivdo priznali že na predobravnavnem naroku. Ista sodnica je Kljajeviću dosodila tri leta in pol zapora, Ljubičiću tri leta in Kneževiću Sošiću dve leti. Prvima dvema je kazen potrdilo tudi drugostopenjsko višje sodišče, Kneževiću Sošiću pa jo je po pritožbi znižalo – a le za dva meseca, kar pomeni, da je bil obsojen na eno leto in deset mesecev zapora.