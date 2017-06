FOTO: Primoža oblečenega našli v vodi, pomagati mu niso mogli

IZOLA – Z Uprave za zaščito in reševanje so v soboto zjutraj sporočili, da so ob 6.29 pri jadralnem klubu v izolski marini gasilci JZ GB Koper iz morja potegnili utopljeno osebo, na Policijski upravi Koper pa so potrdili, da se je utopil moški z območja Nove Gorice, rojen leta 1975. Policija je izključila smrt v sumljivih okoliščinah, šlo je za nesrečo, vzrok smrti pa je utopitev.



Pod sedežem prostorov Jadralnega kluba Burja, na Dantejevi 22, samo nekaj stopnic nižje od recepcije Marine v Izoli, je na pomolu E privezana 13-metrska jadrnica Senore. Plovilo Senore je v lasti Jadralnega društva Burja, čigar predsednik je Stanislav Žbogar, jadralni sodnik in podpredsednik Jadralne zveze Slovenije, oče našega najuspešnejšega jadralca Vasilija Žbogarja, ta je v JK Burja član upravnega odbora.



Vasilij, ki se s svojo družino nadvse rad vrača v rojstni kraj svojega očeta, v Banjšice, naselje na 700 metrih nadmorske višine na Banjški planoti v občini Nova Gorica, je prav tam spoznal Primoža Žbogarja in njegovo družino. Postali so dobri prijatelji, veliko so se družili, Primoževa mlajša deklica in Vasilijev prvorojenec pa sta tudi vrstnika. Tri leta ima hčerka pokojnega, tri in pol pa jadralčev sin.

