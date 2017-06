FOTO: Primož (29) zabodel punco (26), ker mu ni pomagala

Policisti so osumljenega ujeli na ukradenem kolesu, reševalci pa so pomagali zabodenemu dekletu. Foto: Aleš Andlovič

MARIBOR – »Očitke, da so policisti zgolj prišli na kraj dogodka, malo pogledali in odšli, odločno zavračam in pojasnjujem, da je bila policija dva dni pred poskusom umora zaprošena za intervencijo zoper osumljenca, ki naj bi s palico poškodoval soseda. Policisti so ugotovili kršitev, ki jo je storil osumljenec. Ker je takrat s kraja prekrška odšel neznano kam, so mu plačilni nalog vročili šele med pridržanjem,« je o očitkih, da so obravnavali Primoža Bigca dva dni, preden je z nožem zabodel svojo prijateljico, povedal Miran Šadl z mariborske policijske uprave.

Sicer pa so policisti Mariborčana, ki velja za odvisnika od prepovedanih drog, s kazenskima ovadbama za poskus umora in ropa odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj brez obotavljanja odredil pripor. Preiskovalci so namreč ugotovili, da je tragičnega dne v zameno za odmerek prepovedane droge prodal kolo. Domala hkrati se je sprl z enim od prijateljev, ki so bili na njegovem domu, in ga napadel s stolom. Da bi se ubranili, je eden od navzočih pograbil motiko in Primoža z lesenim ročajem mahnil po glavi, da se je opotekel in padel na tla.

