FOTO: Primorska avtocesta že tretjič zaprta, prav tako predor Rebernice

VRHNIKA LOGATEC – Kot smo poročali, so razmere na primorski avtocesti že več ur kritične. Po požaru tovornjaka so avtocesto med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra zaprli zaradi zdrsov več tovornjakov, nato je promet stekel le po enem pasu, po najnovejših informacijah prometno informacijskega centra pa naj bi bila avtocesta ponovno zaprta. Zaradi zapore nastajajo zastoji, voznikom pa priporočajo, da uporabijo vzporedno regionalno cesto.

Prav tako je na vipavski hitri cesti zaprt predor Rebernice, kjer nastaja daljša kolona vozil, nam je sporočila Bralka Katarina. »Predor Rebernice 1 je zaprt. Nastaja daljša kolona vozil moznost naleta, vozniki naj raje izberejo regionalne ceste.«

Zaradi zimskih razmer se izločajo priklopniki in polpriklopniki: na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pred počivališčem Povir v smeri Gabrka, na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra, na hitri cesti Nova Gorica - Razdrto pred CP Bazara v smeri Razdrtega in na vzhodni mariborski obvoznici med priključkoma Zrkovci in Rogoza v smeri Ljubljane.

Razmere na cesti lahko spremljate na tej povezavi.