FOTO: Prijatelji za rojstni dan strmoglavili v smrt

BOVEC, MURSKA SOBOTA – V četrtek ob 19.56 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prejetem SOS-sporočilu manjšega letala pod Krasjim vrhom na Bovškem. V iskalno akcijo so bili nemudoma vključeni vse pristojne službe, GRS iz Bovca in Tolmina ter tamkajšnji gasilci, prav tako sta bila v iskanje vključena helikopterja vojske in policije. Po prvih ugotovitvah je manjše letalo piper 28 ob 17.35 poletelo z bovškega letališča proti Brniku. Reševalci so njegove razbitine našli na območju Mrzle doline pod Krasjim vrhom.



Razbitino našli po signalu



»Po prvih informacijah, ki smo jih pridobili od centra za obveščanje, smo se odločili, da na terenu sestavimo dve skupini po sedem. Ena se je odpravila proti Slateniku, druga proti Čezsoči. Hkrati so iz smeri Drežnice na teren odšli gorski reševalci s postaje GRS Tolmin. Pod Slatenikom smo se združili, nato pa je nad nami naletel policijski helikopter in nekaj časa smo aktivnosti na terenu prekinili, da ne bi motili dela posadke helikopterja, ki je uporabljala termokamero. Skupina treh reševalcev je naknadno izvedla še pregled območja, ki so ga nakazovale koordinate signala, ki ga je oddajalo pogrešano letalo, in našla razbitine,« je nočno dogajanje povzemal namestnik načelnika postaje GRS Bovec Dragan Markovič.



Vodja akcije in načelnik postaje GRS Bovec Tine Cuder je nekaj pred eno ponoči s težko pristopnega terena v dolino sporočil, da so našli letalo piper 28, vendar žal niti pilotu niti potnikoma v letalu ne morejo več pomagati.



»Imeli smo asistenco iz zraka, saj sta nad nami letela helikopterja Slovenske vojske in policije, fantje so v težkih nočnih razmerah opravili izjemno nalogo in nam precej pomagali. Pozneje je za nami na teren prišla še policija, ki je zavarovala kraj padca letala, vse druge aktivnosti pa smo prestavili na jutranje ure,« je še dodal Markovič.

