FOTO: Pri tržnici so ga zabodli v trebuh

Kriminalisti in policisti so v nedeljo zavarovali sledi.

MARIBOR – Mariborska tržnica je v bližini Lenta, kjer je že desetletja eno osrednjih prizorišč nočnega življenja v štajerski prestolnici, kjer se mlado in staro zabava v lokalih, odprtih do naslednjega dne. Kot je obetal eden tamkajšnjih lokalov, ki je imel v soboto napovedano zabavo Strast Balkana: »V ritmih Balkana preživimo še eno divjo noč.« A verjetno niso predvidevali, da bo noč divja tudi za gostinskimi zidovi.



V nedeljo so bili na obeh straneh krožišča na Vodnikovem trgu kljub poskusom spiranja z vodo vidni veliki madeži krvi, zasušene na ograji in kolesarski stezi. Ženska, ki se je vračala z nedeljskih nakupov, se je izogibala manjšim kapljicam, ki jih je bilo ogromno.



